POL-HX: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Höxter/Beverungen (ots) - Nach einem Brand in Höxter in einem Entsorgungsunternehmen im Gewerbegebiet "Zur Lüre" in der Nacht auf Freitag, 10. März, hat der Brandermittler der Polizei Höxter Hinweise zur möglichen Brandursache gefunden. Das Feuer, durch das unter anderem ein LKW ausgebrannt war, war offenbar durch einen unsachgemäß entsorgten Akku entstanden, der sich im Elektroschrott eines Sammelcontainers ...

