POL-HX: Flüchtender Rollerfahrer baut Unfall und flüchtet zu Fuß weiter

Kreis Höxter (ots) - Die Reihe mit einer hohen Zahl an Unfällen im Kreis Höxter setzt sich fort. 15 Unfälle innerhalb nur eines Tages registrierte die Polizei im Kreis Höxter am Montag, 28. November. Es blieb in allen Fällen bei Sachschäden. Bei zwei Unfällen setzten die Verursacher ihre Fahrt allerdings fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Daher ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. ...

mehr