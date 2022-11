Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 15 Unfälle an nur einem Tag

Kreis Höxter (ots)

Die Reihe mit einer hohen Zahl an Unfällen im Kreis Höxter setzt sich fort. 15 Unfälle innerhalb nur eines Tages registrierte die Polizei im Kreis Höxter am Montag, 28. November. Es blieb in allen Fällen bei Sachschäden. Bei zwei Unfällen setzten die Verursacher ihre Fahrt allerdings fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Daher ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht.

Auffällig ist außerdem die Anzahl der Wildunfälle: Neun Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung wurden innerhalb von 24 Stunden aufgenommen, zum Teil mit hohem Sachschaden.

Grundsätzlich bittet die Kreispolizeibehörde Höxter darum, insbesondere in den waldreichen Gebieten des Kreises Höxter vorsichtig und nur mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren, da jederzeit mit Wildwechsel gerechnet werden muss: "Seien sie stets aufmerksam und rücksichtsvoll. Denken Sie an Ihre Mitmenschen, die zu Hause auf Sie warten."

Erst am vergangenen Wochenende hatte die Polizei im Kreis Höxter 39 Unfälle gezählt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5381304). /nig

