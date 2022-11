POL-HX: Senior verursacht zwei Unfälle und muss Führerschein abgeben

Brakel (ots) - Bei Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Brakel sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich bereits am Mittwoch, 23.11.2022, gegen 11:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Warburger Straße. Nach ersten Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher sein rotes Motorrad gegen einen geparkten roten Ford fallen ...

