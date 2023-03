Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Brände durch Akkus ausgelöst

Höxter/Beverungen (ots)

Nach einem Brand in Höxter in einem Entsorgungsunternehmen im Gewerbegebiet "Zur Lüre" in der Nacht auf Freitag, 10. März, hat der Brandermittler der Polizei Höxter Hinweise zur möglichen Brandursache gefunden. Das Feuer, durch das unter anderem ein LKW ausgebrannt war, war offenbar durch einen unsachgemäß entsorgten Akku entstanden, der sich im Elektroschrott eines Sammelcontainers befand. Zunächst war der Container in Brand geraten, dann hatten die Flammen auf den abgestellten Lastwagen übergegriffen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5460237)

Bei einem weiteren Brand, der sich in der Nacht zu Sonntag, 12. März, in Beverungen ereignet hat, konnte ebenfalls ein Akku als möglicher Brandauslöser ermittelt werden. Gegen 1.10 Uhr hatte ein Anwohner Qualm aus einer Garage an der Straße "Im Kleinen Feld" bemerkt. Bei der Überprüfung bemerkte er, dass Inventar in einer Ecke der Garage Feuer gefangen hatte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Entstanden ist das Feuer offenbar durch einen dort lagernden Geräte-Akku. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. /nig

