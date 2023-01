Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Hans-Friedrich G. aus Ilsede gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Seit Donnerstag, 19.01.2023, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt mit einem Bild nach dem abgängigen Hans-Friedrich G. aus Ilsede (Landkreis Peine). Mitarbeiter eines Krankenhauses in der hannoverschen Südstadt meldeten den Mann am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr als vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt wurde der Vermisste zuletzt gegen 10:30 Uhr außerhalb des Krankenhauses auf der Marienstraße in Richtung Braunschweiger Platz gesehen. Am 18.01.2023 ist der 52-Jährige aufgrund von schwerwiegenden körperlichen Problemen in das Krankenhaus eingeliefert worden. Er leidet an akuten Gedächtnisstörungen und ist desorientiert. Aufgrund seines Zustandes ist Hans-Friedrich G. auf Medikamente angewiesen. Aus den genannten Gründen ist eine Eigengefährdung bei ihm nicht auszuschließen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen der Person.

Der Vermisste ist circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Besonders auffällig ist seine Glatze mit einer großer OP-Narbe auf dem Kopf, bei welcher die Fäden noch sichtbar sind. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war Hans-Friedrich G. mit einer blauen Regenjacke, einem grauen T-Shirt mit roter Schrift, einer dunkelblauen Jeans und blauen Turnschuhen bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Rufnummer 0511 109-3217 zu melden. /aw, hgt

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell