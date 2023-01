Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 7: Pkw kollidiert im Abfahrts-/ Zubringerbereich mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 18.01.2023, ist ein 23-Jähriger im Abfahrtsbereich an der Anschlussstelle Anderten in den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit zwei Fahrzeugen, welche von der Bundesstraße 65, aus Hannover kommend, auf die BAB 7 in Richtung Hamburg auffahren wollten. Eine Beifahrerin erlitt schwere und zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Garbsen befuhr der 23-Jährige mit seinem VW Up gegen 06:35 Uhr die BAB 7 in Richtung Hamburg und fuhr an der Anschlussstelle Anderten in Fahrtrichtung Ilten ab. In der Kurve vom Abfahrtsbereich kam der 23-Jährige nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte er zunächst den Peugeot Vivaro eines 39-jährigen Fahrers, prallte im Anschluss halb frontal in einen dahinter fahrenden BMW von einem 29-jährigen Fahrer und schleuderte nach rechts in die Seitenschutzplanke, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der VW-Fahrer eingeschlafen. Er und der 29-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Eine 28-Jährige Beifahrerin im BMW erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Zu- und Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Anderten musste in diesem Bereich bis etwa 08:20 Uhr für Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.650 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. /bo, aw

