Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Randalierer

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall - ein Leichtverletzter

Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 11 Uhr die B 290 von Wallhausen her kommend in Richtung Crailsheim. Auf Höhe von Fallteich musste er wegen einem vor ihm fahrenden Pkw verkehrsbedingt anhalten, da dieser Pkw nach links in Richtung Fallteich abbiegen wollte. Der hinter dem VW fahrende 65-jährige Golf-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden VW EOS auf. Glücklicherweise wurde der EOS-Fahrer und sein Mitfahrer nicht verletzt - der auffahrende Golf-Fahrer nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Michelfeld: Mercedes übersehen - 80.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

Gegen 16 Uhr befuhr am Freitag ein 51-jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße 2579 aus Waldenburg kommend in Richtung Forsthaus. Dort übersah der 51-Jährige einen aus Richtung Öhringen vorfahrtsberechtigt kommenden 27-jährigen Mercedes-Fahrer und es kam auf der Landstraße 1046 zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 51-Jährige schwer und der 27-Jährige leicht verletzt. Am Opel Astra entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro - an der Mercedes-C-Klasse ca. 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Crailsheim: Randalierende Betrunkene

Gegen 23.30 Uhr meldeten am Freitagnacht mehrere Anwohner ca. 10 betrunkene randalierende Personen in der Grabenstraße, die Glasflaschen auf die Fahrbahn warfen. Der 23-jährige Rädelsführer der betrunkenen Personengruppe wurde sofort nach Eintreffen der ersten Streife aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Der Aufforderung sich auszuweisen kam der 23-Jährige nicht nach und versuchte schließlich zu flüchten. Schlussendlich musste der 23-Jährige geschlossen und in Gewahrsam genommen werden. Ein 19-jähriger Bekannter wollte dem 23-Jährigen "helfen", konnte jedoch von weiteren Einsatzkräften daran gehindert werden. Hierauf beleidigte auch der 19-Jährige einen Beamten, beruhigte sich jedoch wieder und kam den Anweisungen der Beamten nach. Verletzt wurde bei der Bereinigung der Lage glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell