POL-AA: Ostalbkreis: Steinsäule beschädigt, Kran beschädigt Lkw-Plane

Aalen (ots) - Aalen: Feuerwehreinsatz Mit 8 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in einer Firma in der Oberen Bahnstraße aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass lediglich ein Mitarbeiter in der firmeneigenen Küche sein Essen wohl zu lange in der Mikrowelle ließ, ...

mehr