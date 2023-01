POL-H: Kradfahrer (62) nach einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Sonntag, 15.01.2023, ist ein 36-Jähriger in eine Medienagentur in Hannover-Vahrenwald eingebrochen und hat diverses Kameraequipment gestohlen. Später am Tag fiel er mit einem Bekannten im Zooviertel wegen Drogenkonsums auf, wurde wiedererkannt und festgenommen. Die beiden Männer stehen ...

