Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Fahrzeugaufbruch

Ehlscheid (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 15.05.2022 bis Dienstag, 17.05.2022, ist durch bisher unbekannte Täter in der Rheinstraße in Ehlscheid versucht worden, ein Citroen Transporter aufzubrechen. Die Täter versuchten die abgeschlossene Hecktür des Fahrzeuges zu öffnen und beschädigten dabei den Schließzylinder. Es ist ihnen nicht gelungen, in den Laderaum des Fahrzeugs einzudringen Zeugen, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

