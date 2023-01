Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Lkw-Fahrer nach Unfall auf der Bundesautobahn (BAB) 2 verstorben

Hannover (ots)

Am Donnerstagmorgen, 19.01.2023, ist ein Lkw-Fahrer von der Fahrbahn der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund abgekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 07:15 Uhr in Höhe der Ausfahrt Richtung Hämelerwald. Der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er zwei Verkehrsschilder und prallte anschließend gegen eine Schutzplanke. Unmittelbar vor der Auffahrt Hämelerwald kam der Lkw dann zum Stehen. Trotz des Einsatzes von Rettungskräften und Notarzt verstarb der 56-Jährige noch am Unfallort. Warum der Mann verunfallte ist bislang nicht bekannt, ein Krankheitsfall ist nicht auszuschließen. Der rechte Fahrstreifen sowie die Auffahrt wurden zwecks Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /aw, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell