POL-LIP: Detmold. Müllcontainer brennt.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen (11. - 12. September 2022) in das Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster und gelangten so in ein Büro. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Wer etwas gesehen hat, meldet seine Beobachtungen bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

