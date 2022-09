Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wer hat den Ölverlust beobachtet?

Lippe (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Freitag (9. September 2022) auf der Beetstraße vermutlich Hydrauliköl verloren. Gegen 8:30 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Pedelec in Richtung Wüsten. Als sie von der Beetstraße aus nach links in die Straße "Am Steinbrink" abbiegen wollte, verlor sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle und stürzte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Wer beobachtet hat, wie die Fahrbahn verunreinigt wurde, oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

