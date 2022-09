Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher im Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. - 11. September 2022) in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße ein. Die Täter schlugen das Glas eines Fensters ein und suchten sowohl im Haus als auch in der Garage nach Diebesgut. Sie entkamen mit Bargeld. Vermutlich flüchteten die Einbrecher über die Gartenstraße vom Tatort. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 entgegen; Telefon 05231 6090.

