Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Exhibitionist belästigt Frau.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (10. September 2022) onanierte ein bislang Unbekannter auf der Terrasse einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lohheide. Gegen 3:30 Uhr befand sich eine Bewohnerin des Hauses im Wohnzimmer ihrer Erdgeschosswohnung. Als die Frau den Mann entdeckte, lief dieser in Richtung eines nahen Angelteiches und verschwand im Dunkeln. Der Täter ist ca. 1,80 m - 1,90 m groß, hat eine normale Statur, mittelblonde, kurze Haare und trägt eine Brille. Zur Tatzeit trug er zunächst noch ein T-Shirt oder ein kurzärmeliges Hemd, dass er während seiner Handlungen auszog. Ihre Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

