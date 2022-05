Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 22.05.22

Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unfallfahrer alkoholisiert

Der Fahrer eines PKW VW Golf befuhr am 21.05.22 gegen 05:55 Uhr die BAB 1 in Richtung Bremen. Im Bereich der AS Bremen-Brinkum geriet er in die Leitplanke, setzte seine Fahrt jedoch weiter fort. Ein in der Gegenrichtung befindlicher PKW - Fahrer bemerkte dies, wendete an der Anschlussstelle und fuhr dem Unfallflüchtigen hinterher. Der Zeuge informierte zugleich die Polizei Der Unfallflüchtige fuhr auf der A1 weiter in Richtung Bremen und wechselte dann auf die A 27 in Richtung Walsrode. In Höhe der Rastanlage Goldbach konnte der Flüchtige durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde bei dem Fahrzeugführer erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die ersten Vermutungen. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholisiert und berauscht unterwegs

Am Samstagmittag, 21.05.22, wird der Fahrer eines PKW auf der BAB 1 in Höhe Bremer Kreuz durch andere Verkehrsteilnehmer dabei beobachtet, wie er während der Fahrt Alkohol konsumiert. Der Fahrzeugführer konnte an der Anschlussstelle Stuckenborstel angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde neben einem deutlich zu hohem Atemalkoholwert auch festgestellt, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test verlief positiv. Zudem konnten beim Fahrer Substanzen aufgefunden werden, bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Oyten

Am frühen Freitagmorgen kam es in Oyten in der Stader Straße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück des Geschädigten. Hier versuchten sie in das Objekt zu gelangen. Aus bislang unbekannten Gründen wurde von einer weiteren Tatbegehung abgelassen. Ein Eindringen in das Objekt gelang den Tätern nicht. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207-911060.

Einbruch in Discounter

In den frühen Morgenstunden des 22.05.22 kam es gegen 03:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Discounter in Achim, Baden, in der Straße Am Lahof. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtenden Tätern verlief bislang erfolglos. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Achim, Tel. 04202-9960, entgegen.

Landkreis Osterholz

Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:45 Uhr kam es in der Landstraße in Schwanewede zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Bäckerei. Hierbei betraten zwei unbekannte männliche Täter den Markt. Als die Täter bemerkten, dass sie von einem Zeugen beobachtet wurden, flüchteten sie und konnten im Rahmen der Fahndung bislang nicht angetroffen werden. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist bislang unklar. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck (04791-3070) zu melden.

Verkehrsunfall eines alkoholisierten Fahrzeugführers In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 02:43 Uhr, kommt ein 40jähriger Osterholzer PKW-Führer in einer Rechtskurve der Viehlander Straße in Worpswede von der Fahrbahn ab und touchiert mehrere Bäume bis er letztlich auf einem dortigen Feld zum Stehen kommt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem PKW entsteht Totalschaden. Der Gesamtschaden des Unfalles wird auf circa 12.000EUR geschätzt.

