POL-HX: Feuer in Höxteraner Recyclingfirma

Borgentreich (ots) - Bargeld im hohen dreistelligen Euro-Bereich wurde einem 78-jährigen Borgentreicher aus seiner Jackentasche geklaut. Die Tat ereignete sich am Mittwochmorgen, 08.03.2023, zwischen 11:00 und 11:30 Uhr in einem Borgentreicher Einkaufsmarkt an der Emmerkertorstraße. Der Senior kaufte während dieser Zeit ein. Als er seine Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte er fest, dass seine Geldbörse geklaut ...

mehr