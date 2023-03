Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Wohnungseinbrüche im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche wurden am Mittwoch, 08.03.2023, durch die Kriminalpolizei der Polizei Höxter aufgenommen.

Ein Tatort war ein Einfamilienhaus im Borgentreicher Ortsteil Natingen an der Auenhauser Straße. Im Zeitraum zwischen Montagmittag, 06.03.2023, 12:00 Uhr und Mittwochnachmittag, 08.03.2023, 16:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen und klauten Gegenstände im niedrigen dreistelligen Wert.

Einen weiteren Einbruch gab es in der Brakeler Ortschaft Bellersen. Hier drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 07.03.2023, 17:00 Uhr und Mittwochnachmittag, 08.03.2023, 14:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Meinolfusstraße ein. Nachdem sie das Haus durchsucht haben, flüchteten sie nach ersten Ermittlungen ohne Beute.

In beiden Fällen waren die Bewohner der Häuser zur Tatzeit nicht anwesend.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat in den angegebenen Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte festgestellt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell