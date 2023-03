POL-HX: Geldabhebung nach Geldbörsendiebstahl

Höxter (ots) - Nachdem eine 55-jährige Höxteranerin ihre Beteiligung an einem Verkehrsunfall polizeilich gemeldet hat, wird nun der geschädigte Lieferwagen gesucht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 02.03.2023, zwischen 16:30 und 17:00 Uhr auf der Lütmarser Straße in Höxter. Die Höxteranerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem schwarzen Peugeot Richtung Westerbachstraße. In Höhe der Kreuzung zur ...

mehr