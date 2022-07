Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Garten eingebrochen

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen 23. und 28. Juli in einen Garten in der Gartenanlage "Am Holungsbügel" ein. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Tür in die Gartenlaube und stahlen zwei Trennschleifer sowie ein Luftgewehr. Der entstandene Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell