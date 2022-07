LPI-NDH: Streit auf Parkplatz eskaliert

Nordhausen (ots) - Cirka 25.000 Euro Schaden sind die Folge eines Brandes heute bei Nohra. Gegen 13.30 Uhr geriet eine Strohpresse in Brand. Die Flammen griffen auf mehrere Strohballen über. Die Feuerwehr lässt die Strohballen derzeit kontrolliert abbrennen. Offentlich führte ein technischer Defekt in der Strohballenpresse zum Brandausbruch. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr