Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Mainz - Weisenau (ots)

In der Straße 'Am Fort Weisenau' hebelten bislang unbekannte Täter auf der Rückseite eines Einfamilienhauses ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Im Wohnhaus wurden im Erdgeschoss nahezu alle Räume angegangen, die Schränke teilweise durchwühlt sowie ausgeräumt. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Tat ereignete sich Freitag, dem 02.09.2022, in der Zeit von 17:45 Uhr bis 23:47 Uhr. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Gerne berät Sie die Präventionsstelle des Polizeipräsidium Mainz zu technischen/mechanischen Möglichkeiten sich selbst (und Ihr) zu Hause zu schützen (tel.: Telefon: 06131 65-3385, Mail: Beratungszentrum.Mainz@polizei.rlp.de). Diese Beratungen bei Ihnen zu Hause sind kostenlos.

