Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Mainz - Bretzenheim (ots)

Die Abwesenheit des 75-jährigen Bewohners eines Ein-Zimmer-Appartements in der Straße 'Hinter der Kapelle' nutzten am Freitag, dem 02.09.2022 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr, vermutlich vier Jugendliche, um die Wohnungsabschlusstür zunächst am Türblatt zu beschädigen und sodann aufzutreten. In der Wohnung wurde weder etwas durchwühlt noch entwendet. Die Jugendlichen verließen kurz darauf wieder das Gebäude. Die Personen konnten durch eine Videokamera gefilmt werden. Daraus ergeben sich folgende Beschreibungen: Jugendlicher 1:

- ca 15 Jahre alt - kurzrasierte hellbraune / blonde Haare - Dunkelblaues T-Shirt mit weißer Aufschrift vorne - blaue Hose

Jugendlicher 2:

- ca 16 Jahre alt - kurze blonde Haare - Cremefarbenes Shirt - dunkelblaue kurze Sporthose

Jugendlicher 3:

- ca 16 Jahre alt - lockige braune Haare - blau gemustertes Trikot mit Aufschrift vorne - kurze weiße Sporthose

Jugendlicher 4:

- ca 15 Jahre alt - dunkelblonde bis braune Haare - weißes Shirt mit einem Aufdruck vorne - schwarze Hose

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell