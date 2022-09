Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Paketdienst bestohlen

Mainz - Altstadt (ots)

Aus einem vermutlich nicht verschlossenen Pakettransporter, dessen Fahrer in der Kötherhofstraße hielt, um auszuliefern, wurden am Donnerstag, dem 01.09.2022, in der Zeit von 09:52 Uhr bis 10:10 Uhr mehrere Pakete entwendet. Es seien drei Personen (Beschreibung derzeit nicht bekannt) beobachtet worden, die in der Abwesenheit des Fahrers Pakete aus dem Transporter entnahmen, diese in ein nicht näher beschriebenes Fahrzeug luden und im Anschluss in unbekannte Richtung wegfuhren. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

