Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallfluchten

Mainz - Altstadt (ots)

Ein 58-jähriger parkt sein Auto ordnungsgemäß am Morgen des 31.08.2022 in der Gaustraße vom Schillerplatz kommend in Richtung Gautor am rechten Bordstein im Längsverkehr. Gegen 09:50 Uhr fährt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an dem geparkten PKW des 58-jährigen vorbei und touchiert diesen am linken Außenspiegel, wodurch der Spiegel beschädigt wird.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kommt es in der Albinistraße in der Zeit vom 30.08.2022, 19:00 Uhr bis 31.08.2022, 13:30 Uhr. Der durch einen bislang unbekannten Fahrer, vermutlich bei einem Parkvorgang, beschädigte PKW war in Queraufstellung vorwärts in einer Parklücke abgestellt. An der rechten Seite seines Autos stellte der 40-jährige geschädigte Fahrzeuginhaber bei der Rückkehr Lackkratzer fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell