Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines Laptops

Mainz - Altstadt (ots)

Erneut wurde ein PKW in dem sich eine Wertsache befand, hier ein Laptop, unverschlossen abgestellt. Der 38-jährige verließ seinen geparkten PKW und das Parkhaus "Am Römischen Theater" am gestrigen Mittwoch gegen 06:40 Uhr. Um 08:00 Uhr kam er zu seinem Auto zurück und musste feststellen, dass der Laptop nicht mehr da war. Wir weisen an dieser Stelle abermals darauf hin, dass man Fahrzeuge nicht unverschlossen und auch nicht mit Wertsachen zurücklassen sollte. Dies kann unter anderem auch versicherungsrechtlich problematisch sein. Besteht akut keine Möglichkeit die Wertsachen anderweitig sicher unterzubringen, so empfehlen wir, diese zumindest im Kofferraum und entsprechend nicht sichtbar zu lagern. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell