Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus mit verletzten Personen

Mainz - Neustadt (ots)

Eine 40-jährige befährt am 30.08.2022 gegen 19:13 Uhr mit ihrem PKW den Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Hauptbahnhof. Ein Linienbus befährt den Sonderfahrstreifen in die gleiche Richtung. Die PKW-Fahrerin will den Sonderfahrstreifen überqueren und nach links in die Josefstraße abbiegen. Dabei missachtet sie den Vorrang des heranfahrenden Busses. Es kommt zum Zusammenstoß. Hierdurch fällt ein im Mittelteil des Busses stehender Fahrgast gegen eine Festhaltestange aus Eisen. Ein 6-jähriges Kind fällt von seinem Sitz nach vorne. Beide verletzten sich am Kopf und werden in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW stand unter Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus in Mainz.

