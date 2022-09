Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gewonnen

Mainz (ots)

Eine 55-jährige erscheint am Nachmittag des 31.08.2022 beim Kriminaldauerdienst am Valenciaplatz, um einen Betrug zu ihrem Nachteil anzuzeigen. Sie habe einen Anruf erhalten, in welchem man ihr mitgeteilt habe, dass sie 38500 Euro gewonnen hätte. Der Gewinn solle in bar per Transporter an ihre Adresse zugestellt werden. Hierzu solle sie 1000 Euro in Form von GooglePlay-Karten an den Anrufer senden, um den Transport zu versichern. Die Dame kauft die Karten im Wert von 1000 Euro und sendet Bilder dieser per Mail an den Anrufer. Dieser moniert, dass dies die falschen Karten seien und schickt die 55-jährige erneut los. Am nächsten Tag kauft sie entsprechend GooglePlay-Karten im Wert von 1000 Euro und sendet auch von diesen per Mail Bilder. Sodann erhält sie einen Anruf einer angeblichen Notarin, welche ihr mitteilt, dass sie nicht "nur" 38500 Euro, sondern 83500 Euro gewonnen habe. Der Transport müsse nun für 3000 Euro versichert werden. Die 3000 Euro seien wieder in GooglePlay-Karten zu bezahlen. Die Dame wird nun stutzig und das Gespräch wird durch die angebliche Notarin beendet. Eine Variante dieser Form des Betruges ist, wie hier geschehen, dass die Täter ihre Opfer dazu auffordern, Prepaid-Karten für Online-Käufe, wie zum Beispiel paysafecard (oder hier GooglePlay) zu erwerben. Diese Karten gibt es als Gutscheine an vielen Tankstellen sowie in Einzelhandelsgeschäften. Mit dem z.B. paysafecard-Gutschein erhält der Käufer eine individuelle Nummer (PIN). Diese Nummer ist quasi Bargeld, denn wer sie hat, kann damit im Internet einkaufen. Deshalb erfragen die Betrüger unter einem Vorwand die Gutschein-Nummer bei ihren Opfern, um damit im Internet auf Einkaufstour gehen. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist jedoch immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen, eine Überweisung zu tätigen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert. Mehr zu diesen Betrugsmaschen - beispielhaft dargestellt - erfahren Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

