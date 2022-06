Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingeschlossen

Jena (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr, machte ein Zeuge in der Platanenstraße eine Entdeckung, die Fragen aufwarf. Als der Mann die Musikschule in den Abendstunden verließ, entdeckte er ein Mädchen, welches sich in der darunter befindlichen Bibliothek aufhielt. Augenscheinlich war das Mädchen aber eingeschlossen und konnte das Gebäude aus eigener Kraft nicht verlassen. Daraufhin informierte der Mann die Polizei, da keinerlei weitere Erreichbarkeiten von Verantwortlichen erkennbar waren. Nachdem noch die Kameraden der Feuerwehr hinzugerufen wurden, konnten diese ein Fenster öffnen, sodass die 10-Jährige wohlbehalten an ihre Eltern übergeben werden konnte.

