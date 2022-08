POL-NB: Badetoter auf der Insel Rügen

Stralsund (ots) - Am 22.08.2022 gegen 23:00 Uhr kam es in Vogelsangstraße 75 in 18437 Stralsund zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit fünf Etagen. Unbekannte Täter hatten einen leeren Kinderwagen, welcher im Flur des Erdgeschosses abgestellt war, und einen anderen Gegenstand im Zugang zum Keller in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand ...

mehr