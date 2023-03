Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit Lkw unter Brücke festgefahren

Höxter (ots)

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnten die eingesetzten Streifenwagen der Höxteraner Polizei einen Lkw-Fahrer anhalten, welcher sich zuvor unter einer Brücke festgefahren hat.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, 07.03.2023, gegen 08:15 Uhr in der Lüchtringer Westfalenstraße. Ein 53-jähriger Mann aus Osteuropa beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Sattelschlepper die Unterführung an der Einmündung zur Schützenstraße zu durchfahren. Da sein Lastwagen höher war als die erlaubte Durchfahrtshöhe von 3,60 Meter, fuhr er sich mit diesem unter der Brücke fest. Hierdurch beschädigte er die Brücke, sowie dort angebrachte Schilder. Nach kurzer Zeit konnte er sich wieder mit seinem Lastwagen befreien und fuhr Richtung Heuweg davon.

Durch die präzisen Angaben des Zeugen konnten die Polizisten den Unfallverursacher im Bereich der L550 anhalten und kontrollieren. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens wegen Unfallflucht eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Euro-Bereich bezahlen. /buc

