POL-OE: Mehrere Fahrzeuge durch Brandstiftung beschädigt

Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in Schreibershof zwischen Mittwoch (05.10.2022) und Donnerstag (06.10.2022) einen ca. 100-200 Kg schweren Hydraulikhammer. Dieser befand sich unter dem Frontschild eines Baggers in der Straße "Zur Beichel". Der Wert des Gerätes liegt im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

