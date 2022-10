POL-OE: Diebe entwenden schweren Hydraulikhammer

Finnentrop (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Sonntag (02.10.2022) auf Montag (03.10.2022) mehrere Außenwände der Grundschule in Fretter. Mit schwarzer Sprühfarbe wurde dabei ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: ...

mehr