Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Lennestadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (07.10.2022) erhielt die Polizei gegen 4.10 Uhr Hinweise auf zwei männliche Personen, die sich verdächtig im Bereich der "St.-Agatha-Kirche" in Altenhundem verhielten. Nur wenige Augenblicke später konnten die zwei Männer im Alter von 51 und 22 Jahren durch Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden. Bei der Durchsuchung konnte festgestellt werden, dass die Beiden nicht nur diverses Einbruchswerkzeug mitführten, sondern zudem auch eine Geldkassette und jede Menge Kleingeld. Dieses konnte wenig später als Beute einem Einbruch in einen nahegelegenen Döner-Imbiss zugeordnet werden. Ob die Männer tatsächlich auch in die "St.-Agatha-Kirche" einbrechen wollten, ist nun ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen. Die Täter wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Olpe zugeführt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

