Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer eines Motorrollers verletzt

Attendorn (ots)

Um 13.05 Uhr ereignete sich am Donnerstag (06.10.2022) ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr "Repetalstraße/Heggener Straße". Ein 77-jähriger Autofahrer fuhr im Kreisverkehr auf den vorausfahrenden Motorroller eines 65-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrer des Motorrollers zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

