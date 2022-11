Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verunfallt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 12.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Ortsstraße in Richtung Ohrdrufer Straße und wollte in die Johann-Matthäus-Bechstein-Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Fahrer eines Opel. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Personen verletzten sich nicht. (jd)

