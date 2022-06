Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter in Haft

Bautzen (ots)

Ein wegen Körperverletzung verurteilter Straftäter muss nun für 2,5 Monate hinter Gitter. Bundespolizisten kontrollierten den 25-jährigen Polen am 19. Juni 2022 an der Autobahn 4 bei Bautzen und stießen über einen offenen Haftbefehl.

Gegen 07:10 Uhr stellten die Beamten den Mann auf dem Rastplatz Oberlausitz als Reisenden in einem Fernreisebus fest. Laut Fahndungsbestand war er im März 2020 durch das Amtsgericht München wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er diese und die Gebühren in Gesamthöhe von 2.220,88 Euro nicht begleichen konnte, muss er nun für 73 Tage in Ersatzhaft. Die Beamten verhafteten den Gesuchten und übergaben ihn an die Justizvollzugsanstalt Bautzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell