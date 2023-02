Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Müllcontainern

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld. In der Nacht von Donnerstag (16.02.) auf Freitag (17.02.) brannte es gegen 23 Uhr im Bereich einer Schule in der Wehneberger Straße sowie kurz darauf in der Straße "Im Zellersgrund" im Bereich von Wohnhäusern. Die Täter setzten jeweils dort befindliche Müllcontainer in Brand. Infolge des Feuers wurde die Hausfassade der Schule beschädigt, der Müllcontainer selbst wurde vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Kurz vor dem anschließenden Brand in der Straße "Im Zellersgrund" hörten Zeugen zwei Knallgeräusche. Nach derzeitigem Sachstand wird vermutet, dass dieser Brand durch Böller entstand. Hier entstand Sachschaden von circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Ralph Bingel)

