Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kleintransporter brennt auf Autobahn A 7 - Keine Personen verletzt

A 7 / Niederaula (ots)

Am Donnerstag (16.02.), gegen 21.50 Uhr, geriet ein Kleintransporter auf der Autobahn A 7, Fulda in Richtung Kassel, zwischen dem Autobahndreieck Hattenbach und dem Autobahndreieck Kirchheim, etwa 200 Meter vor der Anschlussstelle Kirchheim und damit unweit der dort befindlichen Tankstelle, auf dem rechten Fahrstreifen einer Baustelle, in Brand.

Der 39-jährige Fahrzeugführer aus Polen konnte sich unverletzt befreien.

Die Fahrbahn in Richtung Kassel musste bis etwa 23.00 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend wurden zwei Fahrstreifen wieder freigegeben. Wegen der massiven Rauchentwicklung musste der ausgelagerte Fahrstreifen in der Baustelle in der Gegenrichtung, also in Fahrtrichtung Fulda, ebenfalls für eine Dauer von etwa einer Stunde gesperrt werden. Es entstand entsprechender Rückstau auf der A 5 sowie A 7 in Fahrtrichtung Nord.

Gegen 22.40 Uhr war das Feuer komplett gelöscht.

Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Kirchheim und Niederaula, sowie eine Rettungswagenbesatzung. Auch nach Abtransport des ausgebrannten Kleintransporters blieb der rechte Fahrstreifen aufgrund entstandener Fahrbahnschäden bis auf weiteres gesperrt und wurde durch die Autobahnmeisterei Hönebach gesichert.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen.

Gefertigt: Schug, PHK (Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell