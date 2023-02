Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brennender Kleintransporter auf Autobahn

A 7 / Niederaula (ots)

ERSTMELDUNG:

Um kurz vor 22 Uhr wurde ein brennendes Fahrzeug auf der Autobahn A 7, zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem Kirchheimer Dreieck, Fahrtrichtung Nord, gemeldet. Die sofort entsandten Streifen der Polizeiautobahnstation stellten einen brennenden Kleintransporter in Vollbrand auf dem rechten Fahrstreifen fest. Die im Fahrzeug befindliche Person konnte den Kleintransporter unverletzt verlassen. Aktuell (Stand 22.25 Uhr) wird das Fahrzeug durch die Feuerwehr gelöscht. In diesem Bereich wurde eine Vollsperrung veranlasst, was zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Nord führt. Es wird auch auf diesem Wege auf das Freihalten einer Rettungsgasse hingewiesen. Sobald endgültige Informationen (Brandursache / Schaden etc.) vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, Messner, PHK

