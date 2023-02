Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schulgebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Schulgebäude

Rotenburg. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Mittwoch (15.02.) an der Rückseite einer Schule in der Braacher Straße die Gitterrostsicherung eines Lichtschachts sowie ein Fenster auf. Anschließend entwendeten die Täter einen PC samt Zubehör aus den Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zudem hatte das Diebesgut ebenfalls einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ralph Bingel, PvD

