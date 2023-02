Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Fulda (ots)

Eichenzell. Am Dienstag (14.02.), gegen 16.55 Uhr, kam es in der Straße "Am Riedrain" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jährigen Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Mann joggte auf dem Gehweg, als er mit dem Pkw Seat eines 60-Jährigen kollidierte, der gerade ausparkte. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

(Ralph Bingel)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell