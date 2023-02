Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit zwei Verletzten

Hilders (ots)

Hilders. Am Dienstag (14.02.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 49-jähriger aus Vacha mit seinem VW Golf die B 278 aus Tann - Günthers kommend in Fahrtrichtung Motzlar (Thüringen). Etwa 150 Meter hinter dem Ortsausgang Günthers kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes Atego (Pritschenwagen), welcher von einem 58-jährigen aus Dermbach geführt wurde. Infolge des Zusammenstoßes wurde der VW in den Straßengraben geschleudert. Der Fahrzeugführer des Golf wurde mit schweren, dessen 83-jährige Beifahrerin mit leichten Verletzungen in ein Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro.

(Ralph Bingel)

