Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 49

Alsfeld (ots)

Alsfeld. Am Dienstag (14.02.2023), gegen 21:10 Uhr, kam es auf der B 49, zwischen der "Pfefferhöhe" und Alsfeld im Bereich der Ausfahrt der BAB 5 (Anschlussstelle Alsfeld West), Fahrtrichtung Frankfurt, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein 58-jähriger Kraftfahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Ausfahrt der Autobahn und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen an der Einmündung zur B49 nach links in Richtung Pfefferhöhe abbiegen. Es kam zur Kollision mit einem 54-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw die B 49 von Romrod kommend in Richtung Alsfeld befuhr. Der Pkw prallte frontal in den Auflieger des Sattelzuges. Der Fahrer des Pkw wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Führer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge mussten die Autobahnausfahrt und die B 49 für circa. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 40.000 Euro.

(Ralph Bingel)

