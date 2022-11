Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einsatzkräfte kontrollieren Lokale/Spielautomaten beschlagnahmt

Kelsterbach (ots)

Einsatzkräfte der Polizeistationen Mörfelden-Walldorf und Kelsterbach haben am Donnerstag (24.11), zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Kripo sowie Mitarbeitenden des Ordnungsamtes und einem Sachverständigen, insgesamt drei Lokale im Stadtgebiet von Kelsterbach kontrolliert.

Schwerpunkt der Aktion war die Überprüfung der Konzessionen und der Spielautomaten. Zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht kontrollierten sie insgesamt 30 Personen. In neun Fällen machte das Ordnungsamt Beanstandungen an den aufgestellten Geldspielautomaten. Zwei Automaten, die unerlaubt in Betrieb waren, wurden an Ort und Stelle von den Kontrolleuren beschlagnahmt. Den Verantwortlichen drohen nun entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels. Weiterhin wurde in einem der Lokale festgestellt, dass Getränke in Dosen ohne Pfand verkauft wurden. Auch hier wurde Anzeige erstattet.

