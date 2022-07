Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeuge gesucht

Kurtscheid (ots)

Am Donnerstagabend, 23.06.2022, ca. 20:00 Uhr, ereignete sich in der Hochstraße (Landesstraße 257) in Kurtscheid ein Verkehrsunfall. Die beiden Beteiligten befuhren die Hochstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Bundesstraße 256. Die vorausfahrende PKW Fahrerin hielt aufgrund von Gegenverkehr an der dortigen Verkehrsinsel an. Der entgegenkommende Fahrer gab ein Handzeichen, so dass die vorausfahrende PKW Fahrerin anfuhr. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem dahinterfahrenden Fahrzeug, das zum Überholen ausscherte. Gesucht wird der entgegenkommende Zeuge, der das Handzeichen gegeben hat. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden und als Zeuge zur Verfügung zu stehen.

