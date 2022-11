Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Einbruch in Einfamilienhaus/Wer hat etwas bemerkt?

Birkenau (ots)

Ein Einfamilienhaus Eichhöhweg geriet im Zeitraum zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, am Donnerstag (24.11.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume. Sie flüchteten aber offenbar ohne Beute unerkannt vom Tatort.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

