POL-HP: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots) - Am Donnerstag (24.11.) gegen 21:07 Uhr kam es zum Brand eines Wohnhauses in Hirschhorn. Aus bislang unbekannter Ursache geriet zunächst ein Anbau in Brand. Von dort griff das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Durch den Bewohner wurde der Brand rechtzeitig bemerkt, so dass dieser das Haus verlassen konnte. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser konnte durch den Einsatz der Feuerwehren aus Hirschhorn, ...

