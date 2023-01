Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen

Versuchter Einbruch

Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in das Gebäude einer Bank in der Buchheimer Straße einzubrechen. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem angrenzenden Lagerraum und wollten offensichtlich in die Räumlichkeiten der Bank gelangen, woran sie jedoch scheiterten. Bei dem Einbruchsversuch ist ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der L 218 an der Einmündung Hardtstraße. Der 20 Jahre alte Fahrer eines VW übersah beim Linksabbiegen aus Richtung Schwenningen kommend den entgegenkommenden Fahrer eines Kleinbusses und kollidierte mit diesem. Während beide Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, mussten ihre Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr einen Ford beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Friedrich-List-Straße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Alkoholisiert am Steuer

Weil er mittig über eine Verkehrsinsel gefahren ist, haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Donnerstagabend einen Autofahrer gestoppt, der in der Fabrikstraße unterwegs gewesen ist. Bei der Kontrolle des Fahrzeuglenkers stellte sich schnell heraus, dass dieser deutlich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab über 1,1 Promille, weshalb er die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Der Mann musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben, zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Weil aus dem Pkw Öl austrat, musste die Feuerwehr ausrücken und die auslaufende Flüssigkeit abbinden.

Herdwangen-Schönach

Streufahrzeug kommt ins Rutschen und kollidiert mit Wohnhaus

Auf glatter Fahrbahn ist am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Streufahrzeug ins Rutschen geraten und in ein Wohnhaus in der Straße "Waldsteig" gekracht. Während der 28-jährige Lenker des Unimog unverletzt blieb und an seinem Fahrzeug lediglich Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, beläuft sich dieser am Wohnhaus auf einen niedrigeren fünfstelligen Euro-Betrag. Durch die Kollision wurde das Wohnzimmerfenster aus der Verankerung herausgerissen und die Fassade teils erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell